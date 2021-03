Fabio Capello: “Le mogli sui social condizionano i calciatori e i campionati” (Di lunedì 22 marzo 2021) “La comunicazione dentro e fuori dal campo fa la differenza per un allenatore, perché ti fa avere un buon rapporto con i calciatori. Inoltre si trasmette fiducia così. Un allenatore deve avere leadership, perché i calciatori ti guardano, ti studiano, osservano come ti comporti. Con i social è molto più difficile la gestione del giocatore, della squadra. Ci sono anche delle mogli che sono sui social e possono condizionare la preparazione di una partita o di tutto il campionato, se ci sono delle interferenze. Bisogna capire con chi si ha a che fare“. Questo è il pensiero di Fabio Capello, storico allenatore italiano, intervenuto in merito alla comunicazione nel calcio professionistico durante ‘Sky Calcio Club’. L’ex tecnico di Milan e Juvenuts ha esternato alcune ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “La comunicazione dentro e fuori dal campo fa la differenza per un allenatore, perché ti fa avere un buon rapporto con i. Inoltre si trasmette fiducia così. Un allenatore deve avere leadership, perché iti guardano, ti studiano, osservano come ti comporti. Con iè molto più difficile la gestione del giocatore, della squadra. Ci sono anche delleche sono suie possono condizionare la preparazione di una partita o di tutto il campionato, se ci sono delle interferenze. Bisogna capire con chi si ha a che fare“. Questo è il pensiero di, storico allenatore italiano, intervenuto in merito alla comunicazione nel calcio professionistico durante ‘Sky Calcio Club’. L’ex tecnico di Milan e Juvenuts ha esternato alcune ...

