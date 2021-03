Durante la pandemia | consolami con un cucciolo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021), isolamento, restrizioni, distanziamento. Un mantra, la nostra vita in contenzione da tredici mesi ormai. Ci stiamo dentro, a volte non ce ne accorgiamo, altrimenti ci rassegnamo; qualcuno perfino ci si trova bene o così dice, finge. Ma che altro è se non solitudine, imposta dall’alto come una misura profilattica per aver salva la vita, vista l’identità istitituita, martellata tra positività e infezione? Non staremo a discutere di ciò. Gli effetti drammatici sono sotto gli occhi di tutti e ormai venti di insofferenza, di ribellione prendono a soffiare in Europa, a scuotere i pilastri di quel che sempre più persone definiscono regime. Sono qui con tre gatti, un figlio e un cane, affidatomi ad interim da mia sorella per la durata della sua avventura televisiva. Mio figlio ha le sue occupazioni, si sa come sono i ragazzi, più crescono più diventano refrattari ...