Dal Crotone al Torino: il punto sulla lotta per non retrocedere a 10 giornata dalla conclusione del campionato

Facciamo il punto della situazione in merito alla lotta nelle zone basse della classifica a 10 turni dalla fine del campionato.

Ultime Notizie dalla rete : Dal Crotone Accorpamento CCIAA, Rossi nominato Commissario dell'Ente catanzarese ... dal ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti . La nomina del Commissario si ...era inclusa tra questi inclusa per via dell'accorpamento designato nel 2015 con gli Enti di Crotone e Vibo ...

Abusivismo nel crotonese, sequestrato manufatto in area vincolata I militari di diverse stazioni Carabinieri forestale, in servizio congiunto disposto dal Gruppo Crotone, nel corso di un'attività di controllo del territorio, avevano notato un graticcio di travi di ...

Ferrovie in Calabria: “Istituire coincidenza Crotone-Sibari” Catanzaro – Il Presidente dell’associazione “Ferrovie in Calabria” Roberto Galati ha proposto l’istituzione di una coincidenza tra Crotone e Sibari al fine ... purtroppo da un decennio martoriato dall ...

