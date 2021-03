DAD, l'impresa epica di una famiglia con 9 figli durante il lockdown (Di lunedì 22 marzo 2021) La ormai celebre famiglia Marra , composta da ben undici elementi e con i suoi 9 bambini, è stata riportata da un quotidiano locale, de ' La Gazzetta della Martesana ', per poi diramarsi quasi in ... Leggi su yeslife (Di lunedì 22 marzo 2021) La ormai celebreMarra , composta da ben undici elementi e con i suoi 9 bambini, è stata riportata da un quotidiano locale, de ' La Gazzetta della Martesana ', per poi diramarsi quasi in ...

Advertising

ilpost : Impedire agli studenti di copiare in DAD è un’impresa disperata - il_piccolo : Per le mamme e i papà affrontare la zona rossa, con le scuole chiuse per le disposizioni anti-Covid, rischia di div… - ste_pax : A casa con tre figlie in dad, di cui una che fa educazione fisica, una impresa - gazzettamantova : Figli in dad e con Covid: chi ha diritto al congedo? Per le mamme e i papà affrontare la zona rossa, con le scuole… - il_piccolo : L’allarme dei sindacati sulla raffica di domande da parte di sanitari costretti a stare a casa per assistere i figl… -