Benno Neumair | Peter e Laura Perselli erano terrorizzati | “Abbiamo nascosto i coltelli”

Benno Neumair

BOLZANO - 'Papà mi diceva sempre che non valevo niente '. Questa sarebbe stata la motivazione dell'ennesima lite trae suo padre secondo quanto c onfessato dal 30enne . Che i raporti tra padre e figlio fossero complicati e conflittuali era già emerso dalle indagini, ma nel corso degli interrogatori ...I soldi, le continue liti e poi quel gesto prima contro il padre e poi contro la madre. Parole che arrivano dai verbali dell'interrogatorio a, unico imputato per l'omicidio dei genitori scomparsi lo scorso 4 gennaio a Bolzano. 'Papà mi rinfacciava che non valessi niente. Era uscito fuori il discorso delle mie responsabilità, ...Secondo gli ultimi sviluppi sul drammatico caso di Bolzano, i genitori di Benno Neumair avevano in qualche modo presagito la tragedia: ecco come e perché. In casa Neumair si respirava un clima di ...I genitori di Benno Neumair avrebbero avuto paura del figlio ormai da mesi. Laura Perselli, 68 anni e il marito Peter Neumair, 63, non solo avevano preso l'abitudine di chiudersi in ...