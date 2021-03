Basket, il team manager dell'OraSì si laurea in Scienze delle attività motorie e sportive (Di lunedì 22 marzo 2021) L'elaborato si conclude con le interviste a Massimo Cancellieri e a Julio Trovato, rispettivamente allenatore e General manager ... Leggi su ravennatoday (Di lunedì 22 marzo 2021) L'elaborato si conclude con le interviste a Massimo Cancellieri e a Julio Trovato, rispettivamente allenatore e General...

Advertising

CasaleNews : #CbTeam, convincente vittoria su #Galliate: 84-78 - giacot44 : Ultimo appuntamento con le #ItalianeinEuropa! Oggi parliamo della @Virtusbo, candidata num. 1 alla vittoria finale… - Juststo63360499 : @Foreclis @smutx_xv1 Team di Basket parte chiaramente del piano di Nino>>>>>Lezioni di Futaro Mi sembra logico Se… - gaia__28 : @Louis_Tomlinson Non seguo il calcio nano, io sono team basket, Sorry i love you - tvprato : Basket, un altro top team sulla strada della SIBE Prato: sabato alle Toscanini arriva il Viking Montecatini -