Bagni su Gattuso: ”Ha messo in mostra un gioco preciso e bello da vedere” (Di lunedì 22 marzo 2021) Bagni: “Gattuso? La sua forza è che non ascolta nessuno, nelle difficoltà si esalta” Bagni – Gattuso – NAPOLI — Le due vittorie conseguite -in trasferta- dal Napoli contro il Milan e la Roma, dirette concorrenti della squadra azzurra per la corsa alla Champions League, hanno rivalutato Gattuso. Il tecnco azzurro ha risposto -sul campo- alle critiche che gli erano statte rivolte da alcuni giornalisti e tifosi azzurri. La compagine partenopea- come asserisce Bagni- ”ha messo in mostra un gioco preciso e bello da vedere. Quando le cose non andavano bene criticavamo l’approccio ma nelle ultime due partite la squadra ha avuto un approccio notevole, ha aggredito gli avversari sapendo che ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 22 marzo 2021): “? La sua forza è che non ascolta nessuno, nelle difficoltà si esalta”– NAPOLI — Le due vittorie conseguite -in trasferta- dal Napoli contro il Milan e la Roma, dirette concorrenti della squadra azzurra per la corsa alla Champions League, hanno rivalutato. Il tecnco azzurro ha risposto -sul campo- alle critiche che gli erano statte rivolte da alcuni giornalisti e tifosi azzurri. La compagine partenopea- come asserisce- ”hainunda. Quando le cose non andavano bene criticavamo l’approccio ma nelle ultime due partite la squadra ha avuto un approccio notevole, ha aggredito gli avversari sapendo che ...

Advertising

Enzovit : Bagni su Gattuso: ''Ha messo in mostra un gioco preciso e bello da vedere'' - mirko_masella : RT @sportli26181512: Bagni: 'Napoli bello da vedere, ma la Juve fa un po' paura': L'ex dirigente azzurro: 'Farei la corsa Champions sull'At… - sportli26181512 : Bagni: 'Napoli bello da vedere, ma la Juve fa un po' paura': L'ex dirigente azzurro: 'Farei la corsa Champions sull… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Bagni: 'La forza di Gattuso è che non ascolta nessuno, la gente di carattere nelle difficoltà si esalta, mi ri… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Bagni: 'La forza di Gattuso è che non ascolta nessuno, la gente di carattere nelle difficoltà si esalta, mi ri… -