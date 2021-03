Arriva in Italia “Scelte sbagliate” di Susana Hernández (Di lunedì 22 marzo 2021) La casa editrice Le Assassine porta in Italia “Scelte sbagliate” di Susana Hernández: il libro ha vinto il Premio Cubelles noir per il miglior romanzo noir in catalano Arriva in Italia con la casa editrice Le Assassine “Scelte sbagliate” di Susana Hernández. Premio Cubelles noir per il miglior romanzo noir in catalano nel 2018 e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) La casa editrice Le Assassine porta in” di: il libro ha vinto il Premio Cubelles noir per il miglior romanzo noir in catalanoincon la casa editrice Le Assassine “” di. Premio Cubelles noir per il miglior romanzo noir in catalano nel 2018 e… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

vogue_italia : Arriva oggi su Netflix Sky Rojo, la nuova serie tv al femminile di Alex Pina, creatore della Casa di carta ??… - MiC_Italia : .@18app, MiC: al via edizione per i nati nel 2002. Registrazioni aperte dal 1° aprile. Il plauso all’iniziativa arr… - du00 : @Citizen7659876 @Valenti63339244 inftti e' un nonsense totale. Con num dei comuni in Italia circa 8000 anche a 100… - iitsfraan : RT @realVagnato: Avete sentito di questo nuovo virus che si chiama Covid, secondo voi arriva anche in Italia o è solo una stupida influenza? - Chicca141002 : RT @iojuventino: Arriva dalla @UEFA che “nessuna struttura sanitaria può scavalcare il protocollo”. Tranne in Italia dove la Juve non deve… -