Amazon: fermo di 24h per lo sciopero di hub e addetti alle consegne (Di lunedì 22 marzo 2021) Amazon si ferma per 24 ore. Al via lo sciopero del colosso del commercio elettronico, stop degli addetti degli hub e di quelli alle consegne Amazon si ferma per 24 ore. Oggi lunedì 22 marzo 2021, il colosso del commercio elettronico sciopera, la causa è la protesta degli addetti degli hub e quelli delle consegne. Si tratta del primo sciopero in Italia di tutta la filiera. A partire dalle 7 e per tutto il corso della giornata, i dipendenti incroceranno le braccia davanti ai cancelli degli stabilimenti. Gli addetti degli hub e i driver che in Italia sono circa 30-40mila, si fermano quindi per una giornata intera. Gli operatori di Amazon chiedono inoltre la solidarietà dei ...

