Somalia e Kenya litigano per un pezzo di oceano

Per motivi legati ai diritti di pesca e all'estrazione di petrolio: a dire l'ultima parola sarà la Corte internazionale di Giustizia

Somalia e Kenya litigano per un pezzo di oceano Il Post Somalia e Kenya litigano per un pezzo di oceano Negli anni Somalia e Kenya non hanno trovato un accordo su chi appartenga quest’area, che è ambita anche per i diritti di pesca, oltre che per l’estrazione di petrolio, e adesso l’ultima parola ...

Jubaland oo ka hadashay kiiska bada Soomaaliya iyo Kenya MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxtooyadda Jubaland ayaa Talaadada maanta ah waxay shaaca ka dhigtey in ay si weyn u taageereyso dacwadda badda Soomaaliya iyo Jubaland. Sidda laga soo xigtay war-saxaafadeed ...

