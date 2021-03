Activnews24 : Siracusa, un carabiniere di 56 anni è stato condannato a 7 anni e mezzo di reclusione per aver abusato del nipote d… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Siracusa, abusi sul nipote minorenne: condannato un carabiniere #Pedofilia - MariaRitaDAdamo : RT @MediasetTgcom24: Siracusa, abusi sul nipote minorenne: condannato un carabiniere #Pedofilia - MariaPi38360036 : RT @MediasetTgcom24: Siracusa, abusi sul nipote minorenne: condannato un carabiniere #Pedofilia - MediasetTgcom24 : Siracusa, abusi sul nipote minorenne: condannato un carabiniere #Pedofilia -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa abusi

TGCOM

commenta Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione persessuali. Il militare, in servizio al comando provinciale di, tra il 2009 ed il 2010 avrebbe abusato del nipote di nove anni. Il Tribunale l'ha anche interdetto dai pubblici uffici e l'...Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione persessuali. Il militare, in servizio al comando provinciale di, tra il 2009 ed il 2010 avrebbe abusato del nipote di 9 anni. Il tribunale l'ha anche interdetto dai pubblici uffici e l'ha ...Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a sette anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali. Il militare, in servizio al comando provinciale di Siracusa, tra il 2009 ed il 2010 avrebbe abusato ...Un carabiniere di 56 anni è stato condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per abusi sessuali . Il militare, in servizio al comando provinciale di Siracusa, ...