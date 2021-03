Sci alpino, Lara Gut-Behrami si ferma dopo tre porte a Lenzerheide: protesta dell’elvetica? Arriva la smentita (Di domenica 21 marzo 2021) Una situazione surreale quella che si è venuta a creare nella prima manche del gigante femminile delle Finali di Lenzerheide (Svizzera). Ebbene, la padrona di casa Lara Gut-Behrami dopo tre porte si è fermata senza un motivo chiaro. Arrivata al traguardo, la rossocrociata ha lasciato il parterre senza proferire una parola, forse seccata per la tracciatura di Gianluca Rulfi (tecnico azzurro). Vero è che il disegno era stato voluto così su indicazione della FIS al fine di rallentare la velocità, come notato nella gara tra le porte larghe riservata agli uomini di ieri. Per questo si è pensato a una protesta da parte di Gut-Behrami, in polemica per la conformazione del tracciato. Tuttavia, è Arrivata la ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Una situazione surreale quella che si è venuta a creare nella prima manche del gigante femminile delle Finali di(Svizzera). Ebbene, la padrona di casaGut-tresi èta senza un motivo chiaro.ta al traguardo, la rossocrociata ha lasciato il parterre senza proferire una parola, forse seccata per la tracciatura di Gianluca Rulfi (tecnico azzurro). Vero è che il disegno era stato voluto così su indicazione della FIS al fine di rallentare la velocità, come notato nella gara tra lelarghe riservata agli uomini di ieri. Per questo si è pensato a unada parte di Gut-, in polemica per la conformazione del tracciato. Tuttavia, èta la ...

