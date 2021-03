Sardegna, 100 persone in un bar. Carabinieri minacciati con una motosega (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar – Sardegna, circa 100 persone in un bar di Villamar (Cagliari) che stando alle restrizioni anti Covid avrebbe potuto ospitarne non più di venti. Intervengono i Carabinieri della compagnia di Sanluri, per gli accertamenti del caso. Sardegna, una motosega al bar Ma durante il controllo dei militari alcuni avventori del locale iniziano a protestare e polemizzare. Uno di loro, un agricoltore del posto, si fionda verso la propria auto. Apre il bagagliaio e afferra una motosega, per poi accenderla brandendola pericolosamente verso l’alto e accelerandola ripetutamente. Un gesto incredibile, costato una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e disturbo della quiete pubblica al 40enne agricoltore. L’uomo è stato infatti identificato e sottoposto a perquisizione personale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar –, circa 100in un bar di Villamar (Cagliari) che stando alle restrizioni anti Covid avrebbe potuto ospitarne non più di venti. Intervengono idella compagnia di Sanluri, per gli accertamenti del caso., unaal bar Ma durante il controllo dei militari alcuni avventori del locale iniziano a protestare e polemizzare. Uno di loro, un agricoltore del posto, si fionda verso la propria auto. Apre il bagagliaio e afferra una, per poi accenderla brandendola pericolosamente verso l’alto e accelerandola ripetutamente. Un gesto incredibile, costato una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere e disturbo della quiete pubblica al 40enne agricoltore. L’uomo è stato infatti identificato e sottoposto a perquisizione personale ...

