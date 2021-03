Roma-Napoli live dalle 20 45 | Gattuso conferma Mertens nel tridente

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - loscarpa : Che bello guardare Roma-Napoli con le palle a mollo !! - Napoli_Brasil : ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaaraw… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

Commenta per primo Il posticipo serale della ventottesima giornata di Serie A è, che scenderanno in campo alle 20:45 all'Olimpico di. Due squadre che vogliono lottare fortemente per trovare un posto in Champions League e stasera una delle due potrebbe strappare ...Gianluca Mancini, difensore della, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale giallorosso prima del match contro il: le sue ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Non sono state ore facili per Stanislav Lobotka, lo slovacco del Napoli che non è a Roma con la squadra azzurra per un problema di tonsillite avuto per tutta la settimana. come comunicato ...