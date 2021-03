Quando riaprono sale giochi e scommesse ad aprile? La situazione aggiornata (Di domenica 21 marzo 2021) Anche le sale giochi e scommesse, nell’intero ambito del gioco legale, hanno subito un duro colpo a causa delle chiusure e delle restrizioni legate al Covid-19. Adesso molti si domandano se e Quando queste realtà potranno riaprire i battenti dopo il 6 aprile 2021, termine ultimo di validità del dpcm attualmente in vigore. Allo stato attuale sembra difficile ipotizzare una riapertura in tempi brevi delle sale giochi e scommesse, che stando a quanto dichiarato dal Governo rientrano alla perfezione nella descrizione di tutti i luoghi dove i momenti di socialità e assembramento possono provocare il contagio. Prendendo a riferimento il 2020, la riapertura di maggio-giugno arrivò con un quadro epidemiologico di gran lunga migliore rispetto a quello ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Anche le, nell’intero ambito del gioco legale, hanno subito un duro colpo a causa delle chiusure e delle restrizioni legate al Covid-19. Adesso molti si domandano se equeste realtà potranno riaprire i battenti dopo il 62021, termine ultimo di validità del dpcm attualmente in vigore. Allo stato attuale sembra difficile ipotizzare una riapertura in tempi brevi delle, che stando a quanto dichiarato dal Governo rientrano alla perfezione nella descrizione di tutti i luoghi dove i momenti di socialità e assembramento possono provocare il contagio. Prendendo a riferimento il 2020, la riapertura di maggio-giugno arrivò con un quadro epidemiologico di gran lunga migliore rispetto a quello ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Scuola chiusa, il sindaco: "Ho deciso insieme ai bambini" ... quindi le superiori, che restano in Didattica a distanza, chiuse, mentre riaprono Infanzia, ... quella da prendere in questi giorni è ancora più complicata, perché quando dall'alto non ci sono ...

"Le regole le abbiamo rispettate, ora apriamo le porte". Decine di scuole riaprono simbolicamente "Apriamo le porte delle nostre scuole . Perché noi le regole le abbiamo rispettate". Lo slogan è rimbalzato da una chat di classe all'altra fino a stamattina, quando il mondo dei servizi per l'infanzia ha fatto sentire la propria voce contraria alla chiusura generalizzata dei plessi stabilita in tutte le regioni che sono rientrate in fascia rossa. L'...

Quando riaprono le scuole dopo Pasqua 2021 Studenti.it Il forte disagio dei ragazzi senza scuola Mario Draghi è stato chiaro anche nella sua prima conferenza stampa da premier: la scuola dovrà essere la prima attività a riaprire quando la situazione epidemiologica lo consentirà. Anche nel decreto ...

Allerta meteo prorogata Porte vinciane chiuse fino a domani all’alba È stata prorogata l’allerta per le condizioni meteo marine avverse. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle porte vinciane da ieri pomeriggio sino all’alba di domani quando le porte d ...

