Advertising

PazzoPerDomani : RT @AGCarli: Sul @DomaniGiornale, secondo Rino Formica è giunto il tempo dell'assunzione di responsabilità. 'Bisogna dire oggi quali sono g… - qn_giorno : #Lecco, precipita sul Grignone, morto escursionista 36enne - AGCarli : Sul @DomaniGiornale, secondo Rino Formica è giunto il tempo dell'assunzione di responsabilità. 'Bisogna dire oggi q… - attivitahogws : @millerhogws @delhogws @novakhogws @ameliahogws @gilhogws @hogwslouis @zayhogws @crishogws @brufenhogws… - LaRicercaOnline : la torta __________ subito un suo pubblico (ha trovato/trovava) che __________ tra macchinine (s… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita sul

Il Giorno

... tragico incidente sulla strada statale: un morto ed un ferito Leggi anche >dal balcone ... Secondo quanto riporta la redazione di Foggia Today ,luogo del sinistro sono immediatamente ...La Cassazione si è espressacaso relativo alla scomparsa di Sonia Marra: assolto Umberto Bindella accusato di aver ucciso la ... per la Cassazione è innocente Leggi anche >dal balcone di ...Lecco, 21 marzo 2021 – Un escursionista di 36 anni è morto in montagna sul Grignone. L'amico che era con lui è stato invece recuperato illeso. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi ...E´ scivolato in casa e, dopo una notte a terra, è riuscito a chiamare il 112. Protagonista un 79enne con problemi di deambulazione, residente in Viale Italia. I vigili del fuoco si sono precipitati su ...