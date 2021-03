(Di domenica 21 marzo 2021) . Il gesuita milanese aveva 85 anni. Il, giornalista e anche scrittore, si è spento oggi a Roma.eradal 1985 al 2011 ildella rivista della Compagnia di Gesù,. Laureato in Filosofia e in Economia, aveva conseguito un dottorato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Morto padre

...dal titolo " È solo un gioco " èFranco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio. Un incidente d'auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il...Mancherà la sapiente ironia cheGianPaolo Salvini usava come un estintore per spegnere sul ... la prestigiosa rivista della Compagnia di Gesù, ea Roma a 85 anni (compiuti il 3 marzo), ...Morto padre GianPaolo Salvini, era stato Direttore di Civiltà Cattolica. Il gesuita milanese, giornalista e anche scrittore, aveva 85 anni.