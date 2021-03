Mattarella: “Le mafie vanno estirpate, basta compromessi e reticenze” (Di domenica 21 marzo 2021) “Estirpare le mafie è possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione per la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si celebra il 21 marzo. L’importanza della memoria “La memoria – afferma Mattarella – è radice di una comunità. Fare memoria è condizione affinché la libertà conquistata continui a essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile. Ecco perché ricordare le donne e gli uomini che le mafie hanno barbaramente strappato alla vita e all’affetto dei loro cari, leggerne i nomi, tutti i nomi, non costituisce soltanto un ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 marzo 2021) “Estirpare leè possibile e necessario. L’azione di contrasto comincia dal rifiuto di quel metodo che nega dignità alla persona, dal rifiuto della compromissione, della reticenza, dell’opportunismo”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in una dichiarazione per la Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delleche si celebra il 21 marzo. L’importanza della memoria “La memoria – afferma– è radice di una comunità. Fare memoria è condizione affinché la libertà conquistata continui a essere trasmessa e vissuta come un bene indivisibile. Ecco perché ricordare le donne e gli uomini che lehanno barbaramente strappato alla vita e all’affetto dei loro cari, leggerne i nomi, tutti i nomi, non costituisce soltanto un ...

