Maria De Filippi: ecco l'escamotage per evitare lo spoiler sull'eliminato di Amici (Di domenica 21 marzo 2021) Maria De Filippi ne sa sempre una più del diavolo e quest'anno, per evitare spoiler sull'eliminato della puntata di Amici, ha trovato un escamotage pazzesco: comunicarlo ai ragazzi privatamente nella casetta e non più attraverso le celeberrime carte. Il pubblico che è presente alla registrazione della puntata termina infatti la propria esperienza in studio assistendo all'ultimo duello di sfide fra i due candidati all'eliminazione, senza però scoprire chi realmente perde e chi, invece, passa alla puntata successiva. Al termine delle varie esibizioni, infatti, Maria De Filippi congeda tutti, rimanda i concorrenti in casetta ed il pubblico a casa. Solo a quel punto si collega con gli alunni e comunica loro l'eliminato. Un modo per evitare spoiler.

