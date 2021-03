Inter-Juventus, tensione altissima: i nerazzurri non hanno gradito le parole di Pirlo (Di domenica 21 marzo 2021) Inter e Juventus sono in corsa per lo scudetto, i nerazzurri possono contare su un vantaggio importante che dovrà essere confermato anche nelle prossime partite. Nelle ultime ore si sono registrati momenti di grande tensione, l’Inter non ha gradito le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha parlato di ‘fortuna’ in relazione al rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, la sfida è stata posticipata a causa della positività di alcuni calciatori nerazzurri. L’Inter non è in corsa per altre competizioni dopo l’eliminazione in Champions League e Coppa Italia, mentre la Juventus dovrà affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La furia ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021)sono in corsa per lo scudetto, ipossono contare su un vantaggio importante che dovrà essere confermato anche nelle prossime partite. Nelle ultime ore si sono registrati momenti di grande, l’non haledi Andreain conferenza stampa. Il tecnico bianconero ha parlato di ‘fortuna’ in relazione al rinvio della partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, la sfida è stata posticipata a causa della positività di alcuni calciatori. L’non è in corsa per altre competizioni dopo l’eliminazione in Champions League e Coppa Italia, mentre ladovrà affrontare la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. La furia ...

