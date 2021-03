De Luca conferma le chiusure di mercati, piazze e lungomari fino al 5 aprile (Di domenica 21 marzo 2021) È stata pubblicata l’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che dispone la proroga delle misure adottate nelle precedenti ordinanze 7,8 e 9 del 2021. Si ricorda quindi che, con decorrenza dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021, sono ulteriormente confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021. Tra le misure confermate: – il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio – ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) È stata pubblicata l’Ordinanza n.10 del 21 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De, che dispone la proroga delle misure adottate nelle precedenti ordinanze 7,8 e 9 del 2021. Si ricorda quindi che, con decorrenza dal 22 marzo 2021 eal 52021, sono ulteriormentete le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell’11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021. Tra le misurete: – il divieto di svolgimento di fiere eper la vendita al dettaglio – ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove ...

Advertising

napolista : De Luca conferma le chiusure di mercati, piazze e lungomari fino al 5 aprile Il presidente della Regione Campania h… - sambrid_xk : Ok la panchina, ma se il vaccino arriva a Scanzi, giornalista, 46 anni, e non a un anziano fragile, è solo l’ennesi… - Luca_mira29 : RT @mirkonicolino: Il #TAS conferma il 3-0 per #Svizzera-#Ucraina. La nazionale di #Shevchenko non si è potuta presentare per la quarantena… - liuk71rm : @andyberg71 @Luca_Fantuzzi Infatti proprio a conferma di certi numeri, per spaventare le persone hanno dovuto insce… - p3r4zzett1 : @Luca_Fantuzzi @lameduck1960 @Yi_Benevolence @PeppeBille @antbar12 Se non sbaglio la vaccinazione antipoliomielitic… -