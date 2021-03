Covid: in cento dentro al bar, all’improvviso spunta una motosega (Di domenica 21 marzo 2021) Pazzesco quando avvenuto in un bar, dove le forze dell’ordine hanno sorpreso un centinaio di clienti senza mascherine e non a distanza di sicurezza. Uno di loro minaccia un carabiniere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 marzo 2021) Pazzesco quando avvenuto in un bar, dove le forze dell’ordine hanno sorpreso un centinaio di clienti senza mascherine e non a distanza di sicurezza. Uno di loro minaccia un carabiniere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

In soccorso degli ultraottantenni arriva Moderna. Il 60 per cento, infatti, aspetta ancora di essere convocato per…

#coronavirus su quasi otto miliardi di popolazione mondiale, i morti per #covid sono stati (in un anno) 2 milioni e settece…

Ultime Notizie dalla rete : Covid cento Vaccino Covid Italia, obiettivo 500mila dosi al giorno Il vaccino anti Covid 'Johnson & Johnson arriverà nella seconda metà di aprile , con una quantità ... Fino a venerdì 'avevamo un 20 per cento in meno su qualche regione, qualche altra al 10 per cento, ...

Covid, in 100 in un bar in Sardegna: minacce ai Cc con una motosega commenta Cento persone accalcate fuori e dentro un bar che poteva ospitarne al massimo venti, senza mascherine né distanziamento. Questa la situazione che hanno trovato i carabinieri a Villamar (Cagliari). All'...

Covid, i ricoveri sfiorano quota cento Il Tirreno Covid: in cento dentro al bar, all’improvviso spunta una motosega Domani, in virtù di una nuova risalita della curva dei contagi, ci sarà un inasprimento delle norme anti Covid, con tutte le limitazioni del ... si sono accalcati circa cento clienti; la maggior parte ...

Covid, 100 persone in un bar in Sardegna: minacce con motosega ai carabinieri Cagliari, 21 mar. (LaPresse) – Cento persone accalcate fuori e dentro un bar che poteva ospitarne al massimo 20, senza mascherine né distanziamento. All’arrivo dei carabinieri, uno di loro ha ...

