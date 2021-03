Covid Gimbe | da 3-4 giorni piccoli segnali di rallentamento dell' epidemia

(Di domenica 21 marzo 2021) La conferma dopo la finee 3 settimane di lockdown in molte regioni. Resta a livelli di guardia la situazione negli ospedali

Negli ultimi 3-4 giorni s'intravedono "piccoli segnali di rallentamento" dell'andamento dell'epidemia di Covid in Italia. Secondo il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, al 20 marzo le restrizioni anti Covid imposte agli italiani iniziano a portare buoni risultati guardando ai contagi, che mostrano una lieve diminuzione.