Turchia | Serracchiani | ' fermare avanzata liberticida'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il ritiro delladalla Convenzione di Istambul va di pari passo con la mancata ratifica dell'Ungheria l'anno scorso o con la proibizione dell'aborto in Polonia: è in atto un'che va fermata, contro cui si deve agire a livello istituzionale e politico. L'attacco ai diritti delle donne è sempre il primo atto dei regimi illiberali e oppressivi, che vediamo alzare la posta quando non trovano ostacoli. Per quanto di emergenza, il nostro Governo dovrebbe esprimere condanna netta e formale verso Stati sempre più repressivi". Così la vicepresidente del Pd Debora, dopo che laha annunciato che lascerà la Convenzione di Istanbul perche' minerebbe la famiglia, favorendo il divorzio e la comunità Lgbtq.