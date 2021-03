Traffico Roma del 20-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 marzo 2021) Luceverdevalori didecisamente bassi quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina un invito alla prudenza ci è arrivata la polizia locale a causa di un incidente avvenuto in via del frullo all’altezza di via Montecucco in direzione della Portuense altro incidente al Flaminio via Guido Reni all’altezza di via Giovanni Paolo Pannini in direzione di Piazza Gentile da Fabriano all’Euro al via oggi lavori di allestimento del circuito di Formula e da questa mattina sono interdetto al transito Piazza dell’Industria viale della pittura Viale Della Letteratura attenzione quindi alla segnaletica Ricordami lavori sulla-fiumicino lavori che comportano la chiusura in direzione dell’EUR tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre Fontane chi proviene da Fiumicino e dal raccordo trova quindi lucido obbligatoria allo ...