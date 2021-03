Telecomandi a prova di Covid L’idea di un’azienda friulana

Leggi su udine20

(Di sabato 20 marzo 2021) Si chiama Hygienic Cover ed è una innovativa custodia monouso, l’unica al mondo che rende identificabile senza ombra di dubbio il primo utilizzo. La soluzione brevettata e realizzata dall’azienda Igicov con sede a Cordovado in provincia di Pordenone è un prodotto innovativo ma allo stesso tempo semplicissimo da usare. Unica ad aver ottenuto la certificazione di sterilità, si tratta di una cover igienica monouso a doppio strato che rende idi virus e batteri. Il telecomando, infatti, passando di mano in mano, è un vero e proprio ricettacolo di germi. Per questo motivo una pulizia tradizionale non è sufficiente ad eliminare gli agenti patogeni presenti sulla sua superficie. L’aziendaè stata creata dagli imprenditori friulani Luca Ramonda, Giorgio Mavridis e William Bellina. Ma cos’ha di diverso e ...