Sul turismo il Pd ha la sindrome di Fonzie (Di sabato 20 marzo 2021) (di Lorenza Bonaccorsi, ex Sottosegretaria al turismo e membro Direzione PD) Gli appassionati di Happy Days ricorderanno una delle scene più emblematiche della serie, quella in cui Fonzie non riesce ad ammettere di aver sbagliato e a dire la parola “scusa”. Gli scappava solamente un timido “sc...sc...” senza riuscire mai a lasciarsi andare a quella fatidica espressione. Ecco, il rapporto tra il Partito Democratico e il turismo sembra ricordare un po’ quel momento, con il principale soggetto politico riformista del Paese incapace di occuparsi di una delle più grandi realtà industriali nazionali. No, a parlare di turismo il Pd proprio non ce la fa. Eppure si tratta di un comparto che nel 2019 è arrivato a rappresentare il 13% del nostro prodotto interno lordo, con 4,5 milioni di occupati. Un comparto strategico tanto ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) (di Lorenza Bonaccorsi, ex Sottosegretaria ale membro Direzione PD) Gli appassionati di Happy Days ricorderanno una delle scene più emblematiche della serie, quella in cuinon riesce ad ammettere di aver sbagliato e a dire la parola “scusa”. Gli scappava solamente un timido “sc...sc...” senza riuscire mai a lasciarsi andare a quella fatidica espressione. Ecco, il rapporto tra il Partito Democratico e ilsembra ricordare un po’ quel momento, con il principale soggetto politico riformista del Paese incapace di occuparsi di una delle più grandi realtà industriali nazionali. No, a parlare diil Pd proprio non ce la fa. Eppure si tratta di un comparto che nel 2019 è arrivato a rappresentare il 13% del nostro prodotto interno lordo, con 4,5 milioni di occupati. Un comparto strategico tanto ...

Advertising

M5S_Camera : Da settimane stiamo chiedendo al Governo di accelerare sui ristori a imprenditori, partite Iva, commercianti, artig… - HuffPostItalia : Sul turismo il Pd ha la sindrome di Fonzie - silvia_valenti : RT @LegambienteLomb: Anche la #montagna deve diventare #sostenibile! #NeveDiversa, dossier @Legambiente sul turismo invernale: un settore c… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Axen0s: e niente, me sa che Draghi non è d'accordo col tomaso sul turismo a km zero... ho questo presentimento - FiloColace : RT @FiloColace: @GassmanGassmann @SusyMely1 @EmilyBronte5 @TC_Roma Questa donna è una delle tante haters razziste di questo attore. Lo bull… -