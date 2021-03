Strage Erasmus, i genitori di una delle 7 studentesse italiane morte a Mattarella: 'Stanchi della solidarietà ipocrita dei politici' (Di sabato 20 marzo 2021) Cinque anni fa la Strage Erasmus in Spagna dove morirono tredici studentesse tra i 18 e i 25 anni, e tra queste sette erano italiane . Era il 20 marzo 2016, alle 6 del mattino, lungo l'autostrada ... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Cinque anni fa lain Spagna dove morirono tredicitra i 18 e i 25 anni, e tra queste sette erano. Era il 20 marzo 2016, alle 6 del mattino, lungo l'autostrada ...

