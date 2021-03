Spike Lee: un Oscar alla carriera nella giuria di Cannes (Di sabato 20 marzo 2021) Spike Lee è sicuramente uno degli artisti afroamericani più apprezzati e premiati. Scrittore, attore e regista, nei suoi film ha saputo dare voce come nessun’altro alla comunità di cui è uno degli esponenti più amati. Oggi che ne compie 64, il regista può guardarsi indietro e contemplare quasi quarant’anni di carriera. A costituire una chiave di volta tanto in tale carriera quanto nell’ideologia di Spike Lee è Malcom X, realizzato nel 1992 e candidato a due Premi Oscar. Escluso il regista che avrebbe dovuto dirigerlo e impostosi con la casa di produzione, l’artista riesce infatti a portare sullo schermo la storia di quel leader afroamericano che lo aveva incantato fin da ragazzo. Con la stessa determinazione e gli stessi valori, Spike Lee si imbarcherà in una serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)Lee è sicuramente uno degli artisti afroamericani più apprezzati e premiati. Scrittore, attore e regista, nei suoi film ha saputo dare voce come nessun’altrocomunità di cui è uno degli esponenti più amati. Oggi che ne compie 64, il regista può guardarsi indietro e contemplare quasi quarant’anni di. A costituire una chiave di volta tanto in talequanto nell’ideologia diLee è Malcom X, realizzato nel 1992 e candidato a due Premi. Escluso il regista che avrebbe dovuto dirigerlo e impostosi con la casa di produzione, l’artista riesce infatti a portare sullo schermo la storia di quel leader afroamericano che lo aveva incantato fin da ragazzo. Con la stessa determinazione e gli stessi valori,Lee si imbarcherà in una serie ...

#AccaddeOggi: 20 marzo 1957, nasce Spike Lee L'Unione Sarda Spike Lee: un Oscar alla carriera nella giuria di Cannes Spike Lee è sicuramente uno degli artisti afroamericani più apprezzati e premiati. Scrittore, attore e regista, nei suoi film ha saputo dare voce come nessun’altro alla comunità di cui è uno degli ...

Spike Lee sarà il presidente della giuria della 74a edizione del Festival di Cannes Spike Lee sarà il presidente della giuria della 74a edizione del Festival di Cannes, che si terrà quest'anno dal 6 al 17 luglio 2021. Fedele ai suoi impegni, il regista americano ...

