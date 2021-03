Snowboard Cross, Michela Moioli sfiora la quarta Coppa del Mondo in carriera (Di sabato 20 marzo 2021) Le sfide non hanno mai spaventato Michela Moioli, nemmeno quelle che appaiono impossibili da vincere. La grande attenzione riposta sull’obiettivo finale e il duro lavoro svolto prima delle gare hanno sempre permesso alla campionessa olimpica di superare ogni ostacolo, anche il più tenace. Questi elementi imprescindibili non sono bastati alla 25enne di Alzano Lombardo per aggiudicarsi il principale traguardo stagionale: la Coppa del Mondo di Snowboard Cross. La portacolori dell’Esercito si è infatti dovuta arrendere alla ceca Eva Samkova che ha conquistato sia l’ultimo appuntamento stagionale svoltosi a Veysonnaz che la terza sfera di cristallo della carriera. Nonostante il particolare feeling che la lega al tracciato elvetico, la fuoriclasse orobica ha mancato per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Le sfide non hanno mai spaventato, nemmeno quelle che appaiono impossibili da vincere. La grande attenzione riposta sull’obiettivo finale e il duro lavoro svolto prima delle gare hanno sempre permesso alla campionessa olimpica di superare ogni ostacolo, anche il più tenace. Questi elementi imprescindibili non sono bastati alla 25enne di Alzano Lombardo per aggiudicarsi il principale traguardo stagionale: ladeldi. La portacolori dell’Esercito si è infatti dovuta arrendere alla ceca Eva Samkova che ha conquistato sia l’ultimo appuntamento stagionale svoltosi a Veysonnaz che la terza sfera di cristallo della. Nonostante il particolare feeling che la lega al tracciato elvetico, la fuoriclasse orobica ha mancato per ...

