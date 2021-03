Serie A femminile: spiccano Roma-Inter e Fiorentina-Juventus (Di sabato 20 marzo 2021) Serie A femminile: la Roma sfida l’Inter (a caccia di punti validi per il quarto posto). A seguire spicca il classico Fiorentina-Juventus, le ultime La sedicesima giornata di Serie A femminile inizia con un grande match: alle 12:30, infatti, spicca Roma-Inter. Entrambe le compagini hanno battuto nell’andata di Coppa Italia rispettivamente Juventus e Milan e ora sono tenute a vincere in campionato. Per le nerazzurre è l’ultima chiamata quarto posto, in caso contrario il cammino diventerebbe assai complicato. Al contrario la formazione di Betty Bavagnoli vuole i tre punti, approfittando di due sfide molto allettanti. La prima è Fiorentina-Juventus: per la Vecchia Signora ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021): lasfida l’(a caccia di punti validi per il quarto posto). A seguire spicca il classico, le ultime La sedicesima giornata diinizia con un grande match: alle 12:30, infatti, spicca. Entrambe le compagini hanno battuto nell’andata di Coppa Italia rispettivamentee Milan e ora sono tenute a vincere in campionato. Per le nerazzurre è l’ultima chiamata quarto posto, in caso contrario il cammino diventerebbe assai complicato. Al contrario la formazione di Betty Bavagnoli vuole i tre punti, approfittando di due sfide molto allettanti. La prima è: per la Vecchia Signora ...

