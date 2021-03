Prevenire la prossima pandemia è possibile. Pennisi spiega come (Di sabato 20 marzo 2021) Verso la metà degli anni settanta del secolo scorso, nella mia veste ufficiale di direttore della divisioni pertinente della Banca mondiale, ero a Khartoum, capitale del Sudan. Dopo una verifica, con miei colleghi, della realizzazione di progetti finanziati dalla Banca ed in corso di attuazione, saremmo dovuti andare a Juba, capitale di quella che allora era la regione del Sud Sudan, perché, in occasione di una tregua di un conflitto, che è durato 18 anni, si pensava alla possibile messa a punto di un programma di ricostruzione. Restammo nella capitale perché nella regione meridionale era scoppiata la green monkeys fever (successivamente riconosciuta come l’inizio dell’Aids) che ha imperversato per circa quaranta anni e che ora si sa essere stata portato all’uomo da varie specie di scimmie e scimpanzé. Questo ricordo mi è venuto in mente pensando ad un ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) Verso la metà degli anni settanta del secolo scorso, nella mia veste ufficiale di direttore della divisioni pertinente della Banca mondiale, ero a Khartoum, capitale del Sudan. Dopo una verifica, con miei colleghi, della realizzazione di progetti finanziati dalla Banca ed in corso di attuazione, saremmo dovuti andare a Juba, capitale di quella che allora era la regione del Sud Sudan, perché, in occasione di una tregua di un conflitto, che è durato 18 anni, si pensava allamessa a punto di un programma di ricostruzione. Restammo nella capitale perché nella regione meridionale era scoppiata la green monkeys fever (successivamente riconosciutal’inizio dell’Aids) che ha imperversato per circa quaranta anni e che ora si sa essere stata portato all’uomo da varie specie di scimmie e scimpanzé. Questo ricordo mi è venuto in mente pensando ad un ...

