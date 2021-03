Picchiata dal compagno scappa dai carabinieri Piano di Sorrento, lui l’aspetta fuori: arrestato (Di sabato 20 marzo 2021) Picchiata dal compagno a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. La donna è riuscita però a scappare ed è stata portata da un passante in caserma per denunciare l’uomo, che nel frattempo si è appostato fuori la caserma nel proprio furgoncino in attesa della donna. arrestato dai carabinieri, è ora in carcere per maltrattamenti. Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021)daldi, in provincia di Napoli. La donna è riuscita però are ed è stata portata da un passante in caserma per denunciare l’uomo, che nel frattempo si è appostatola caserma nel proprio furgoncino in attesa della donna.dai, è ora in carcere per maltrattamenti.

