Parma, cosa resta dopo il ko con il Genoa. Salvezza sempre più ardua (Di sabato 20 marzo 2021) Il Parma ha perso in casa contro il Genoa. Brutta sconfitta in uno scontro diretto per la squadra di Roberto D’Aversa Una sconfitta che avvicina il Genoa alla Salvezza e inguaia il Parma, forse definitivamente. La vittoria con il Parma aveva illuso i gialloblù. Grandissima prestazione quella dei ducali contro la Roma e su quella scia la squadra di Roberto D’Aversa è ripartita nello scontro Salvezza contro il Genoa, al Tardini. dopo il ritorno alla vittoria, il Parma aveva bisogno della seconda vittoria consecutiva per continuare a sperare e per rilanciarsi, per lanciare il suo grido di Salvezza: vincendo il Parma avrebbe agganciato il Cagliari a 22, a -1 dal Torino ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Ilha perso in casa contro il. Brutta sconfitta in uno scontro diretto per la squadra di Roberto D’Aversa Una sconfitta che avvicina ilallae inguaia il, forse definitivamente. La vittoria con ilaveva illuso i gialloblù. Grandissima pzione quella dei ducali contro la Roma e su quella scia la squadra di Roberto D’Aversa è ripartita nello scontrocontro il, al Tardini.il ritorno alla vittoria, ilaveva bisogno della seconda vittoria consecutiva per continuare a sperare e per rilanciarsi, per lanciare il suo grido di: vincendo ilavrebbe agganciato il Cagliari a 22, a -1 dal Torino ...

