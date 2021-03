Omicidio a Venturina | dove un 28enne accoltella il padre durante una lite

Advertising

infoitinterno : Omicidio a Venturina, 28enne uccide il padre con una coltellata dopo una lite in casa - ultimenotizie : Ha ucciso il padre con una coltellata al culmine di una lite. Il 28enne ha colpito il genitore all'addome: l'uomo,… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Accoltella il padre e lo uccide - TGR Toscana - TgrRaiToscana : Accoltella il padre e lo uccide - TGR Toscana - UnioneSarda : #Livorno #Venturina - Uccide il padre con una coltellata poi chiama il 118 #Omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Venturina

ha ucciso il padre con una al culmine di una in casa. Il figlio, 28 anni, ha colpito il genitore all'addome che è morto subito dopo. L'è avvenuto questa mattina a , in provincia di Livorno. La vittima aveva 64 anni. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso e il figlio si trova in stato di fermo in caserma. Fendente ...L'è avvenuto questa mattina a, in provincia di Livorno. La vittima aveva 64 anni. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso e il 28enne si trova in stato di fermo in ...Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Venturina e della compagnia di Piombino, che al momento stanno proseguendo gli accertamenti sul posto e stanno sentendo in caserm ...Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Marzo 2021, 11:28 Omicidio questa mattina a Venturina, nel Livornese, dove un 28enne ha ucciso il padre di 64 anni con una coltellata all'addome. Sarebbe stato lo stess ...