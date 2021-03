Milano-Sanremo 2021, Wout van Aert: “Avevo le gambe per vincere. Abbiamo esitato troppo” (Di sabato 20 marzo 2021) Wout van Aert era uno dei grandi favoriti della vigilia e puntava alla seconda vittoria consecutiva alla Milano-Sanremo. Il belga era tra i più accreditati per il successo insieme al francese Julian Alaphilippe e all’olandese Mathieu van der Poel, ha risposto all’attacco del transalpino sul Poggio ma nessuno è riuscito a fare la differenza come ci si aspettava sulla carta. L’alfiere della Jumbo-Visma si è poi fatto cogliere di sorpresa da Jasper Stuyven, capace di attaccare a due chilometri e mezzo dal traguardo e di beffare tutti gli annunciati big. Wout van Aert ha raccontato la sua Classicissima di Primavera ai microfoni della Rai: “Abbiamo esitato troppo, soprattutto nel finale del Poggio dove ci si aspettava un attacco. Io e la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)vanera uno dei grandi favoriti della vigilia e puntava alla seconda vittoria consecutiva alla. Il belga era tra i più accreditati per il successo insieme al francese Julian Alaphilippe e all’olandese Mathieu van der Poel, ha risposto all’attacco del transalpino sul Poggio ma nessuno è riuscito a fare la differenza come ci si aspettava sulla carta. L’alfiere della Jumbo-Visma si è poi fatto cogliere di sorpresa da Jasper Stuyven, capace di attaccare a due chilometri e mezzo dal traguardo e di beffare tutti gli annunciati big.vanha raccontato la sua Classicissima di Primavera ai microfoni della Rai: “, soprattutto nel finale del Poggio dove ci si aspettava un attacco. Io e la ...

Advertising

BORAhansgrohe : ???? #MSR La Primavera ?? ?? Milano ?? Sanremo ?? 299 km ?? 6 - giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - JumboVismaRoad : ???? #MilanoSanremo Buongiorno ???????? Photo @Milano_Sanremo - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Alla Milano Sanremo, la prima 'classica monumento' della stagione, primo trionfo in carriera per il belga Stuyven https://t… - LiveAruota : Milano-Sanremo condizionata dal vento a favore. Selezione difficile, tatticismi e decisioni da prendere in frazioni… -