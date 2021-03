Milano-Sanremo 2021, Filippo Ganna: “Spero di restare lucido il più a lungo possibile. Dovranno lavorare le gambe, ma anche la testa” (Di sabato 20 marzo 2021) A poche ore dalla Milano-Sanremo 2021 ha parlato al Corriere dello Sport il ciclista del Team Ineos Filippo Ganna che, a pochi giorni dalla sconfitta patita nella frazione contro il tempo a San Benedetto del Tronto, è pronto a ripartire nella Classica odierna. La tattica per la gara: “Questa corsa è così lunga e imprevedibile che rifletterci troppo su non porta benefici. La strategia la faremo con i direttori sportivi sul bus prima di partire. Poi dipende molto da come evolverà la corsa. Io l’ho fatta tre volte ed è sempre successo qualcosa di diverso, mai un epilogo in fotocopia“. La fatica della Tirreno-Adriatico potrebbe presentare il conto: “Spero di restare lucido il più a lungo possibile. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) A poche ore dallaha parlato al Corriere dello Sport il ciclista del Team Ineosche, a pochi giorni dalla sconfitta patita nella frazione contro il tempo a San Benedetto del Tronto, è pronto a ripartire nella Classica odierna. La tattica per la gara: “Questa corsa è così lunga e imprevedibile che rifletterci troppo su non porta benefici. La strategia la faremo con i direttori sportivi sul bus prima di partire. Poi dipende molto da come evolverà la corsa. Io l’ho fatta tre volte ed è sempre successo qualcosa di diverso, mai un epilogo in fotocopia“. La fatica della Tirreno-Adriatico potrebbe presentare il conto: “diil più a. ...

