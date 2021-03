Milano-Sanremo 2021, Caleb Ewan: “Non ho rimpianti, ci siamo guardati un po’ troppo” (Di sabato 20 marzo 2021) Caleb Ewan è stato superlativo a tenere il ritmo degli annunciati big sul Poggio e sperava poi di sfoderare tutta la sua proverbiale velocità per vincere la Milano-Sanremo 2021. L’australiano, però, insieme ai vari Alaphilippe, van der Poel, van Aert si è fatto cogliere di sorpresa dall’attacco inatteso di Jasper Stuyven proprio nel tratto tra la conclusione della discesa dal Poggio e i 2,3 km pianeggianti che conducevano al traguardo di via Roma. L’alfiere della Lotto-Soudal ha concluso al secondo posto, imponendosi nello spint dei battuti. Il velocista ha raccontato la sua Classicissima di Primavera ai microfoni della Rai: “Mi è dispiaciuto arrivare secondo, ma non ho rimpianti. Sono partito quando dovevo partire, anche se abbiamo aspettato troppo e ci guardavamo in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)è stato superlativo a tenere il ritmo degli annunciati big sul Poggio e sperava poi di sfoderare tutta la sua proverbiale velocità per vincere la. L’australiano, però, insieme ai vari Alaphilippe, van der Poel, van Aert si è fatto cogliere di sorpresa dall’attacco inatteso di Jasper Stuyven proprio nel tratto tra la conclusione della discesa dal Poggio e i 2,3 km pianeggianti che conducevano al traguardo di via Roma. L’alfiere della Lotto-Soudal ha concluso al secondo posto, imponendosi nello spint dei battuti. Il velocista ha raccontato la sua Classicissima di Primavera ai microfoni della Rai: “Mi è dispiaciuto arrivare secondo, ma non ho. Sono partito quando dovevo partire, anche se abbiamo aspettatoe ci guardavamo in ...

