“Michelle Hunziker è più brava” Francesca Manzini a Striscia la Notizia | arriva l’affondo Nero su bianco

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 20 marzo 2021), un talento scritto nelle stelle. Dalla rete si apprende che furono i familiari a suggerirle di cercarsi un “lavoro serio”, ma fortunatamente per lei a quelle parole non ha mai dato troppa retta. Nata come imitatrice in numerosi villaggi turistici,è poi approdata sul piccolo schermo lasciandosi conoscere grazie ai set condivisi con Carlo Verdone. E di strada sembra averne fatta già tanta, anche contro il parere di alcuni che hanno avuto modo di seguirla nei panni di co-conduzione dila. A quanto pare, però, in questa nuova veste, non ha convinto proprio tutti. La spettatrice Maria Teresa da Caltanissetta ha sollevato il dubbio rivolgendosi direttamente alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv.. “La ...