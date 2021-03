Meghan Markle: il suo rossetto preferito è un Lip Stain (Di sabato 20 marzo 2021) Meghan Markle… Ma la Duchessa di Sussex sulla bocca ha un rossetto del cuore. Quello che vedete in questa foto che il profilo Instagram @thetigmoment, ispirato al blog The Tig della Duchessa prima che diventasse tale, ha ripubblicato. E che un’abile fan è riuscita a riconoscere al volo. Voi lo avete riconosciuto? Sapete a quale brand della bellezza appartiene? Sapete che tipo di rossetto è? Perché non è un rossetto come un altro né tanto meno un lucidalabbra come potrebbe sembrare a prima vista. Si tratta del Creamy Lip Stain firmato Cynthia Rowley. Un prodotto di make up che la dice lunga sulle preferenze della Duchessa in fatto di trucco. Leggi su amica (Di sabato 20 marzo 2021)… Ma la Duchessa di Sussex sulla bocca ha undel cuore. Quello che vedete in questa foto che il profilo Instagram @thetigmoment, ispirato al blog The Tig della Duchessa prima che diventasse tale, ha ripubblicato. E che un’abile fan è riuscita a riconoscere al volo. Voi lo avete riconosciuto? Sapete a quale brand della bellezza appartiene? Sapete che tipo diè? Perché non è uncome un altro né tanto meno un lucidalabbra come potrebbe sembrare a prima vista. Si tratta del Creamy Lipfirmato Cynthia Rowley. Un prodotto di make up che la dice lunga sulle preferenze della Duchessa in fatto di trucco.

