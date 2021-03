La Sardegna passa dal bianco all' arancione tra stupore e proteste

Leggi su agi

(Di sabato 20 marzo 2021) (AGI) La'bianca', celebrata in tutto il mondo, si scopre all'improvviso 'arancione'. In poche ore sidai bar aperti fino a tarda sera all'asporto, dalle cene in ristorante, seppure con limiti e attenzioni, alla pizza portata a casa dai rider, dai weekend al mare o in campagna al divieto di spostarsi dal comune di residenza. Dopo tre settimane di semilibertà, torna il coprifuoco. Qualcuno se lo aspettava, molti sono stati colti di sorpresa. In tanti protestano. L'assessore chiede una revisione del sistema Nel sottolineare i dati dell'ultima settimana in miglioramento, l'assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu fa notare come i parametri dell'isola siano in gran parte da 'zona bianca'. "Il sistema è inadeguato e ne chiederò la revisione", ha annunciato all'AGI contestando "l'automatismo che non consente un adeguamento più elastico ...