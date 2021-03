Eutanasia e suicidio assistito | la “buona morte” si ritorcerà contro di noi?

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar – È sempre strano discutere di libertà individuali quando è un governo a concedere, tramite la legiferazione, dei diritti. E se non si tratta dei cosiddetti diritti inalienabili della persona, si tratta inevitabilmente di diritti d’altra natura. I quali, sebbene il mondo liberal si ostini a definire fondamentali per ogni essere umano, probabilmente sono delle invenzioni momentanee partorite e soprattutto concesse da un governo. La differenza tra i primi e i secondi è per l’appunto questa: i diritti del primo caso non vengono concessi poiché esistono a prescindere, mentre i diritti del secondo caso vengono costruiti artificialmente in un dato momento storico. Solo Giuseppe Conte asseriva di voler concedere la libertà di movimento al popolo italiano. Difatti si trattava di una persona a capo di un governo semisovietico.La Spagna introduce l’Questo ...

Advertising

andrea_nonali : Legalizzare l'#eutanasia significa disincentivare il suicidio. Questo perché l'iter legislativo permettebbe alle pe… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: Fin dove saremo disposti ad abbassare l'asticella di ciò che è concesso? - IlPrimatoN : Fin dove saremo disposti ad abbassare l'asticella di ciò che è concesso? - mattepanizzi : Spagna: #eutanasia. Anche noi supportiamo l’eutanasia attiva nel caso in cui il paziente, affetto da malattia non c… - SperoniAlberto : RT @paciolla_sabino: I partiti socialisti e di sinistra spagnoli legalizzano l’eutanasia e il suicidio assistito -

Ultime Notizie dalla rete : Eutanasia suicidio

Il Fatto Quotidiano

La situazione in Italia In Italia l'è vietata ma una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 ha aperto la strada alassistito per chi è tenuto in vita da trattamenti di ...E minaccia: " Coloro che approvano leggi sull'e ilassistito si rendono, pertanto, complici del grave peccato che altri eseguiranno ". Una vera e propria maledizione su tutto il ...Il testo ha ricevuto l’approvazione con 202 voti a favore, 141 contrari e 2 astensioni. Il Parlamento spagnolo ha dato il via libera alle legge sull‘eutanasia. La legge entrerà in vigore fra tre mesi ...Per venire approvata in via definitiva, l’eutanasia dovrà passare al vaglio di un altro dottore e ricevere il via libera di una commissione di valutazione. (Clicmedicina) ...