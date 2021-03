Dl sostegno | in un decreto Draghi fa più di Conte ma è comunque insufficiente

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 – Voltata finale per il Dl, approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Si tratta del primodel governoin aiuto alle attività colpite dai (continui) lockdown. 32 miliardi il valore complessivo delle misure, come da scostamento di bilancio licenziato dal parlamento lo scorso gennaio. Basteranno? L’impressione che si ricava scorrendo le misure propende per la risposta negativa. Leggi anche – Allarme Confesercenti: “Zone rosse costano 80 milioni di euro al giorno. Subito sostegni” Blocco dei licenziamenti e “pace fiscale” Fra i 32 miliardi del Dlspuntano 3 miliardi per la cassa integrazione e altrettanti per gli enti locali. 5 quelli destinati al piano vaccinale, mentre con un miliardo si rifinanziano reddito di cittadinanza e reddito di emergenza per i mesi di ...