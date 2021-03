Covid, niente aiuti per i distributori alimentari. Valle e Sarno presentano Odg in Regione (Di sabato 20 marzo 2021) In questo anno di crisi raramente, tra tutte le categorie in difficoltà a causa delle restrizioni dettate dell’emergenza sanitaria, si è sentito parlare dei produttori e dei distributori che sono dietro alla qualità offerta dai bar, ristoranti e albergatori. Eppure anche queste due attività con bar, ristoranti e alberghi che lavorano al minimo stanno risentendo pesantemente della situazione, che non possono neanche ammortizzare con i ristori del governo, visto che spesso il loro fatturato è troppo ‘grosso’ da poter usufruire di questi benefici. Per questo i consiglieri regionali piemontesi del Partito Democratico, Daniele Valle e Diego Sarno, hanno presentato un Ordine del giorno per fare luce su questo aspetto purtroppo dimenticato, partendo proprio dalle istituzioni. Il documento verrà discusso dal Consiglio Regionale nei prossimi ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 20 marzo 2021) In questo anno di crisi raramente, tra tutte le categorie in difficoltà a causa delle restrizioni dettate dell’emergenza sanitaria, si è sentito parlare dei produttori e deiche sono dietro alla qualità offerta dai bar, ristoranti e albergatori. Eppure anche queste due attività con bar, ristoranti e alberghi che lavorano al minimo stanno risentendo pesantemente della situazione, che non possono neanche ammortizzare con i ristori del governo, visto che spesso il loro fatturato è troppo ‘grosso’ da poter usufruire di questi benefici. Per questo i consiglieri regionali piemontesi del Partito Democratico, Danielee Diego, hanno presentato un Ordine del giorno per fare luce su questo aspetto purtroppo dimenticato, partendo proprio dalle istituzioni. Il documento verrà discusso dal Consiglio Regionale nei prossimi ...

