Allan confessa | «I miei figli sono fan di CR7 ma niente maglie della Juve in casa»

(Di sabato 20 marzo 2021)parlapassione dei suoiper Cristiano Ronaldo: le dichiarazioni del centrocampista dell’Everton, ex Napoli, intervistato da Liverpool Echo, ha parlatopassione dei suoiper Cristiano Ronaldo… con un distinguo ben chiaro. «Miguel ama il calcio e lo guarda sempre. Indossa ledell’Everton e delle altre squadre per le quali ho giocato. E’ il mio più grande motivatore, insieme a miaa. Entrambifan di Cristiano Ronaldo, quindi hanno sempre avuto loro, tuttavia non gli è permesso avere lettedi Ronaldo, perché i bianconerigrandi rivali del Napoli. Di...

