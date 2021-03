Activision-Blizzard pronta a nuovi licenziamenti? A rischio la divisione publishing europea (Di sabato 20 marzo 2021) Activision Blizzard sta pianificando la chiusura dei suoi uffici addetti al publishing in Europa: questo, ovviamente, si tradurrà in una serie di nuovi licenziamenti per i dipendenti che operano presso tali uffici, secondo un recente report di GamesIndustry.biz. In una dichiarazione ufficiale, un rappresentante di Activision-Blizzard ha spiegato le motivazioni dietro questi tagli: i giocatori, molto semplicemente, preferiscono i giochi digitali e, pertanto, l'azienda ha intenzione di limitare le risorse alla pubblicazione retail. "Abbiamo condiviso con i nostri team in Europa i piani per la nostra evoluzione come organizzazione, adattandoci a questo cambiamento per servire i nostri giocatori e meglio posizionare quella regione per la crescita futura. Adotteremo tutte ... Leggi su eurogamer (Di sabato 20 marzo 2021)sta pianificando la chiusura dei suoi uffici addetti alin Europa: questo, ovviamente, si tradurrà in una serie diper i dipendenti che operano presso tali uffici, secondo un recente report di GamesIndustry.biz. In una dichiarazione ufficiale, un rappresentante diha spiegato le motivazioni dietro questi tagli: i giocatori, molto semplicemente, preferiscono i giochi digitali e, pertanto, l'azienda ha intenzione di limitare le risorse alla pubblicazione retail. "Abbiamo condiviso con i nostri team in Europa i piani per la nostra evoluzione come organizzazione, adattandoci a questo cambiamento per servire i nostri giocatori e meglio posizionare quella regione per la crescita futura. Adotteremo tutte ...

