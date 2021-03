Wta San Pietroburgo 2021 | Kuznetsova e Kasatkina avanti in rimonta | ok anche Gasparyan e Zvonareva

(Di venerdì 19 marzo 2021) La russa Margaritasupera in due set 6-2 7-5 la connazionale Alexandrova Ekaterina nel match valevole per il primo quarto di finale del torneo Wta di San, dunque domani dovrà vedersela contro Vera, che quest’oggi si è sbarazzata di Ansastasia Gasanova con un netto e rapido 6-3 6-1. Nel pomeriggio Svetlanarischia, ma supera inin tre set 6-7(5) 3-6 3-6 la romena Jacqueline Cristian, mentre Dariaribalta tutto nell’incontro con Veronika Kudermetova, imponendosi in tre parziali con il punteggio di 1-6 6-1 6-2. SportFace.

E' durato poco pi di due ore il torneo diPietroburgo per Stefanie Voegele (124). Impegnata contro la ceca Tereza Martincova (107), l'elvetica uscita sconfitta con il punteggio di 6 - 0 4 - 6 6 - 4. Mai in partita nella prima frazione,...di Paolo Gaudenzi PORTOGIORGIO - E vittoria fu. Al primo atto del tabellone principale del circuito'Abierto Zapopan' , in corso di svolgimento a Guadalajara, Messico, la giovane fermana ha liquidato in due set , ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 500 di San Pietroburgo, per quanto riguarda sabato 20 marzo. Di scena le due semifinali.Vera Zvonareva vince una maratona, il match più lungo della storia del torneo, a 36 anni. Bene Svetlana con Wang, Ostapenko eliminata ...