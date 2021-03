Ultime Notizie Roma del 19-03-2021 ore 15:10 (Di venerdì 19 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 19 marzo in studio Giuliano Rino riprendono in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea le vaccinazioni con astrazeneca dopo il via libera delle ma il farmaco è sicuro ed efficace afferma l’agenzia Europea escludendo relazione in cui casi di trombosi i benefici superano ampiamente i rischi dice il direttore generale di arpa Nicola Magrini che spiega anche come non ci siano rischi per chi prende la pillola e il vaccino è sicuro senza limiti di età e sostanze controindicazioni non è associata ad un aumento del rischio trombotico noi ci sono problematiche sui Lotti dello stesso parere anche Franco Locatelli Intanto i farmacisti si dicono pronti a somministrare i vaccini me leader di Confindustria Carlo Bonomi annuncia che le aziende pronte a collaborare alla campagna vaccinale sono più di 7000 un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 19 marzo in studio Giuliano Rino riprendono in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea le vaccinazioni con astrazeneca dopo il via libera delle ma il farmaco è sicuro ed efficace afferma l’agenzia Europea escludendo relazione in cui casi di trombosi i benefici superano ampiamente i rischi dice il direttore generale di arpa Nicola Magrini che spiega anche come non ci siano rischi per chi prende la pillola e il vaccino è sicuro senza limiti di età e sostanze controindicazioni non è associata ad un aumento del rischio trombotico noi ci sono problematiche sui Lotti dello stesso parere anche Franco Locatelli Intanto i farmacisti si dicono pronti a somministrare i vaccini me leader di Confindustria Carlo Bonomi annuncia che le aziende pronte a collaborare alla campagna vaccinale sono più di 7000 un ...

Advertising

Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - fanpage : In prima linea per combattere il Covid19: i nostri medici sono candidati al Premio #Nobel per la Pace - Corriere : «Terapie intensive e ricoveri: una regione su 2 oltre soglia critica» - lillydessi : La felpa tie&dye di Chiara Ferragni rilancia un trend totalmente inaspettato per la Primavera 2021 - Elle… - IvanoKaramazov : RT @Corriere: Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» -