Sonic The Card Game annunciato da Steamforged Games (Di venerdì 19 marzo 2021) Poco tempo fa è stato scoperto che Steamforged Games sta lavorando a un nuovo gioco, Sonic The Card Game. L'annuncio è stato abbastanza "silenzioso" e Sega, al momento, non ha ancora detto nulla al riguardo. Steamforged Games è noto per lavorare su giochi da tavolo e giochi di carte su licenza, quindi è molto probabile che a breve Sega confermerà l'annuncio. In questo momento si sa poco su Sonic The Card Game. Non è stato detto nulla sul gioco ed è stato semplicemente inserito alla fine di una pagina che descrive i progetti attuali e futuri della compagnia.

