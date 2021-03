Sit-in del sindacato Sinappe davanti al carcere di Pescara (Di venerdì 19 marzo 2021) Pescara - Stato di agitazione del Sinappe (sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) che questa mattina ha effettuato un sit-in dinanzi alla casa circondariale San Donato di Pescara per denunciare i casi Covid all'interno del carcere e la carenza di organico che accomuna diverse case circondariali abruzzesi. Come ha spiegato il vice segretario regionale Alessandro Luciani "nei giorni scorsi la casa circondariale è stata investita da una vera emergenza Covid ed attualmente c'è un focolaio con 15 detenuti e inizialmente non tutti avevano i dispositivi di protezione ed eravamo preoccupati anche per il personale. Ora l'Amministrazione ha ottemperato alle nostre richieste, acquistato un termoscanner e la situazione si è stabilizzata. La Asl si è prodigata facendo i vaccini al personale e ai ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 19 marzo 2021)- Stato di agitazione delNazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) che questa mattina ha effettuato un sit-in dinanzi alla casa circondariale San Donato diper denunciare i casi Covid all'interno dele la carenza di organico che accomuna diverse case circondariali abruzzesi. Come ha spiegato il vice segretario regionale Alessandro Luciani "nei giorni scorsi la casa circondariale è stata investita da una vera emergenza Covid ed attualmente c'è un focolaio con 15 detenuti e inizialmente non tutti avevano i dispositivi di protezione ed eravamo preoccupati anche per il personale. Ora l'Amministrazione ha ottemperato alle nostre richieste, acquistato un termoscanner e la situazione si è stabilizzata. La Asl si è prodigata facendo i vaccini al personale e ai ...

Advertising

O_Rigoli : «se dovessi tornare in Italia non mi preoccuperei troppo delle conseguenze. Io non ho nessuna remora morale, sto fa… - ennebi91 : @ToxMagato Devo ammettere che leggere una notizia del genere mi fa pensare alle sit com americane e ai filmini stile Scuola di Polizia ?? - tribuna_treviso : SCUOLA SULLE BARRICATE / Genitori e professori di “Piorità” si daranno appuntamento al liceo classico del capoluogo… - fIeurshao : questa cosa che la gente cerca di trovare del marcio in cose che non ci sono per il puro scopo di intrattenimento d… - versetw : non lo so il fatto che dopo un mese dalla fine del grande fratello 3/4 dei trends siano ancora occupati dai nomi de… -